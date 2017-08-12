Риисе: у болельщиков «Ливерпуля» нет причин ненавидеть Коутиньо

Бывший игрок «Ливерпуля» Йон Арне Риисе прокомментировал возможный переход полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».
«Конечно, подобная ситуация — это не то, что нужно было „Ливерпулю“ в самом начале сезона. Тяжёлая ситуация для клуба и игрока. Мы хотим сохранить его, потому что Коутиньо — блестящий футболист. Он хочет уйти, так как „Барселона“ — его мечта. Нелегко, что тут скажешь.
Мы все знаем, что Коутиньо любит „Ливерпуль“ и всегда будет любить. Нет причин ненавидеть его. Уважайте мечты игроков. Нужно разобраться с этой ситуацией как можно скорее», — написал Риисе в «твиттере».
Ранее сообщалось, что Коутиньо обратился к руководству «Ливерпуля» с просьбой отпустить его. Футболист отправил официальный запрос о трансфере по электронной почте, но получил отказ.