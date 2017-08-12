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«Бавария» и «Боруссия» Д разгромили своих соперников в 1-м раунде Кубка Германии

12 августа 2017, суббота. 18:24 Футбол

«Бавария» разгромила клуб «Кемницер» в матче 1-го раунда Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма Роберт Левандовски открыл счет. На 51-й минуте Кингсли Коман удвоил преимущество мюнхенцев. На исходе часа игры Левандовски оформил дубль, на 79-й минуте отличился Франк Рибери, а 10 минут спустя забил Матс Хуммельс.

В другом матче игрового дня дортмундская «Боруссия» разгромила клуб «Рилазинген-Арлен» со счетом 4:0. Хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамейянг, один мяч забил Марк Бартра.

Кубок Германии. 1-й раунд
12 августа 2017, суббота. 16:30 МСК
Кемницер
Хемниц
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 – Левандовски – 20, 0:2 – Коман – 51, 0:3 – Левандовски – 60, 0:4 – Рибери – 79, 0:5 – Хуммельс – 89
Кубок Германии. 1-й раунд
12 августа 2017, суббота. 16:30 МСК
Рилазинген-Арлен
Рилазинген-Ворблинген
0 : 4
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 – Бартра – 12, 0:2 – Обамейянг – 41 (пен), 0:3 – Обамейянг – 55, 0:4 – Обамейянг – 80
Наставник «Кемницера»: хотим показать крутую игру против «Баварии»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Боруссия Д
Новости. Футбол
12 августа 2017, суббота
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