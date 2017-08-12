«Бавария» и «Боруссия» Д разгромили своих соперников в 1-м раунде Кубка Германии

«Бавария» разгромила клуб «Кемницер» в матче 1-го раунда Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
В середине первого тайма Роберт Левандовски открыл счет. На 51-й минуте Кингсли Коман удвоил преимущество мюнхенцев. На исходе часа игры Левандовски оформил дубль, на 79-й минуте отличился Франк Рибери, а 10 минут спустя забил Матс Хуммельс.
В другом матче игрового дня дортмундская «Боруссия» разгромила клуб «Рилазинген-Арлен» со счетом 4:0. Хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамейянг, один мяч забил Марк Бартра.
Наставник «Кемницера»: хотим показать крутую игру против «Баварии»