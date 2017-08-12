ЦСКА — «Спартак»: Пашалич забил дебютный гол в составе красно-белых

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич отличился дебютным голом за красно-белых в матче шестого тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
В начале второй половины игры Квинси Промес отдал к штрафной на Лоренсо Мельгарехо, который сразу выкатил мяч на радиус штрафной, откуда Пашалич пробил низом, и мяч рикошетом от ноги Алексея Березуцкого влетел точно в нижний угол ворот ЦСКА.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». Идёт второй тайм, счёт 1:0 в пользу команды Массимо Карреры.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Малкин нанёс символический удар по мячу перед началом дерби ЦСКА — «Спартак»