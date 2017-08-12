Слуцкий одержал первую победу с «Халлом», разгромив «Бёртон Альбион»

«Халл Сити» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого разгромил клуб «Бёртон Альбион» в матче второго тура Чемпионшипа.
Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счетом 4:1 в пользу «тигров». Слуцкий впервые победил с «Халл Сити» в официальном матче.
У хозяев хет-трик оформил Абель Эрнандес, ещё один мяч забил Камил Гросицки. Единственный гол гостей на счету Джексона Ирвайна.
В двух турах Чемпионшипа «Халл» набрал четыре очка, у «Бёртона» — ноль баллов.