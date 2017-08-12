Болельщики «Спартака» во время матча с ЦСКА в шестом туре российской Премьер-Лиги вывесили баннер с надписью: «No one likes us, we don't care» («Нас никто не любит, но нам плевать»), а также развернули плакат с изображением головы свиньи и словом «Hardcore». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». Идёт второй тайм, счёт 1:0 в пользу команды Массимо Карреры. По итогам 5 туров на счету «армейцев» 9 очков, красно-белые набрали 8 баллов.
Болельщики «Спартака»: нас никто не любит, но нам плевать
Фото: «Чемпионат»
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