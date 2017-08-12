Руни: забить на «Гудисон Парк» — это нечто сумасшедшее

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни поделился впечатлениями от победы над «Сток Сити» в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 1:0.
«Забить на „Гудисон Парк“ — это нечто сумасшедшее. Играть за этот клуб — огромная честь для меня. Первые игры в сезоне всегда сложны, потому что команды только находят свой ритм. Тем важнее, что „Эвертон“ начал с победы», — цитирует Руни BBC.
Руни забил единственный гол. Этот мяч стал для 31-летнего форварда первым за «Эвертон» после возвращения в команду из «Манчестер Юнайтед». До этого Руни в последний раз играл за «ирисок» 15 мая 2004 года.
Видео гола доступно в «Твиттере».