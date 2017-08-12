У Зе Луиша проблемы с задней мышцей, степень тяжести определится 13 августа

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что нападающий Зе Луиш, который получил травму в ходе первого тайма матча шестого тура РФПЛ с ЦСКА (1:2), испытывает проблемы с задней мышцей.
«У Зе Луиша проблемы с задней мышцей. Завтра увидим, что у него», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Форвард захромал во время атаки красно-белых и уступил место на поле Лоренсо Мельгарехо на 37-й минуте.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ Зе Луиш провёл шесть матчей (пять — с первых минут), в которых забил один мяч, отличившись в игре пятого тура с тульским «Арсеналом» (2:0).
Каррера: игроки «Спартака» отдались максимально, но на сегодня этого не хватает