Каррера: игроки «Спартака» отдались максимально, но на сегодня этого не хватает

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от поражения в матче шестого тура РФПЛ с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».
«Прошлый сезон уже завершился. Сегодня, кроме последних шести минут, ничего не могу предъявить команде. Мы играли против сильного соперника. Затруднили им игру. Мы создавали моменты, которые не реализовали.
В последние минуты не смогли проконтролировать ситуацию, что привело к двум пропущенным мячам. Не могу упрекнуть ребят – они отдались максимально. К сожалению, в данный момент этого максимума не хватает, нужно показывать больше. Команда всегда отдаётся полноценно, борется. Я не обращаю внимания на результат, смотрю на индивидуальные выступления каждого игрока.
Игра Селихова мне не показалась неуверенной. Как и во всех командах, у меня два вратаря, и они борются за место в стартовом составе», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.