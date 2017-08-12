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Гончаренко: от победы над «Спартаком» никаких эмоций, в голове матч с «Янг Бойз»

12 августа 2017, суббота. 20:02 Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (2:1) в матче шестого тура РФПЛ.

«Мы опять выдали напряжённый поединок, как и предыдущий со «Спартаком». Несмотря на плотный график, команды хорошо двигались. Первый тайм нам даже удался лучше второго. После действий Головина развернули игру. Александр вовремя взял на себя инициативу. Этот гол надломил «Спартак». Вообще, мы достаточно много хороших атак провели и, думаю, заслужили победу.

От победы эмоций никаких. Много игр идёт, и они следуют одна за другой. Уже в голове сидит матч с «Янг Бойз» (первая игра между командами в плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдёт 15 августа. — Прим. „Чемпионата“).

Щенников забивает во втором домашнем матче подряд? Наша схема подразумевает его подключения в атаку, что он и делает. Если раньше у Щенникова не всё выходило, то теперь он делает много правильных вещей, поэтому всё получается», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Щенников: гол «Спартака» особо не повлиял на ЦСКА, мы играли в свою игру
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Янг Бойз Виктор Гончаренко Георгий Щенников
Новости. Футбол
12 августа 2017, суббота
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