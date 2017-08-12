Селихов: обидно проигрывать дерби за две минуты, закономернее была бы ничья

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о матче с ЦСКА, завершившемся поражением красно-белых со счётом 1:2.
«Очень обидно проигрывать дерби за две минуты. В концовке подсели, отдали инициативу. При первом пропущенном голе был прострел, крайний защитник замкнул передачу. Мне показалось, был офсайд, но ребята говорят, что не было. А второй гол… Витиньо пробил из-под игрока, а я не успел сложиться, хоть мяч и зацепил. К себе есть претензии за второй гол. Было ли обидно, что мог выручить, но не выручил? Конечно. По игре ли счёт? Думаю, закономернее была бы ничья», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Видео интервью с Селиховым можно посмотреть на «Чемпионате».