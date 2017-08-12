Селихов: уже не помню, что сказал Ребров после матча, какие-то слова поддержки

Вратарь «Спартака» Александр Селихов после поражения в гостевом матче 6-го тура РФПЛ с ЦСКА со счётом 1:2 рассказал о разговоре с коллегой и партнёром по команде Артёмом Ребровым после игры.
«Что сказал Ребров после матча? Уже не помню. Какие-то слова поддержки были. Мы одна команда и поддерживаем друг друга в трудную минуту», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Селихова спросили также, разбирал ли он перед игрой удары нападающего ЦСКА Витиньо, ставшего автором победного гола. «На теории уделяли ему внимание. Тому, что он может пробить с обеих ног. Пробил – попал», — заключил вратарь «Спартака».
Видео интервью с Селиховым можно посмотреть на «Чемпионате».