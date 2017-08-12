Ольга Березуцкая: после такого дерби мне нужны сутки, чтобы прийти в себя

Ольга Березуцкая, супруга защитника ЦСКА Василия Березуцкого, прокомментировала победу «армейцев» над «Спартаком» (2:1) в матче шестого тура РФПЛ.
«Если честно, я пока ещё вообще не отошла от дерби. Настолько было нервно, столько неожиданных моментов! После такого мне нужны сутки, чтобы прийти в себя. Это было настоящее дерби, по полной программе! К счастью, матч завершился в нашу пользу.
Рикошет от Васи при пропущенном голе? Понятно, что всё это видела, но я стараюсь оставаться хладнокровной до последней минуты и верить в команду, как гласит главный девиз. Ничего, всё бывает, главное эти ошибки исправлять, как сегодня и получилось.
Была ли уверенность, что удастся отыграться? Да, у меня сегодня на интуитивном уровне было очень легко, я была спокойна. Когда я спокойна и нет мандража, тогда всё будет хорошо.
Переквалифицировался ли Жора Щенников в нападающего? Однозначно. Я считаю, что на него теперь следует обратить внимание и, возможно, даже передвинуть немножко вперёд. Он и ещё забьёт, ещё порадует нас, я больше чем уверена», — сказала Березуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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