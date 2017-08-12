Фанаты ЦСКА — Щенникову: как сделать, чтобы ты 10 забил?

ЦСКА победил «Спартак» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».
По окончании матча защитник ЦСКА Георгий Щенников начал фотографироваться с болельщиками, некоторые из которых обращались к футболисту, иронизируя над его высокой результативностью. Гол в ворота «Спартака» стал 26-летнего футболиста вторым в этом сезоне РФПЛ.
ЦСКА (12 очков) вышел на четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ, «Спартак» (8) — восьмой.
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