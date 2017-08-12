Мостовой: Селихов мог выручить после удара Витиньо, но ошибся

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что вратарь красно-белых Александр Селихов допустил ошибку, пропустив гол от нападающего ЦСКА Витиньо в гостевом матче 6-го тура РФПЛ, завершившемся победой красно-синих со счётом 2:1.
«Трудно ответить, всё ли закономерно. Исходя из того что я видел на поле во втором тайме, «Спартак» вышел вперёд, где-то 15-20 минут мы видели от «Спартака» довольно спокойный футбол и контролируемую игру. По ходу матча даже был период, когда на лицах «армейцев» читалась безнадёга. Они теряли мячи, у них ничего не получалось. Потом за полторы-две минуты «армейцы» забили. Мне трудно сказать, закономерно ли это.
Что касается первого пропущенного «Спартаком» гола, то там дали Головину свободно войти в штрафную. Мне показалось, что Головин бил по воротам, но так удачно получилось, что Щенников не остановился и забил. А второй гол… Я бы не сказал, что это был неберущийся мяч, вратарь мог его даже зафиксировать. Надо спросить у Селихова, почему он промахнулся. При этом важно отметить, что атака ЦСКА началась с обреза «Спартака». Сегодня у «Спартака» было очень много обрезов и потерь. Но надо говорить и о вратаре. Он мог спокойно выручить. Я бы даже сказал, что он ошибся», — сказал Мостовой в эфире телеканала «Наш футбол».
Видео гола Витиньо можно посмотреть в «Твиттере».