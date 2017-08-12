Слуцкий: болельщики помогли «Халлу» изменить ход матча

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от победы над клубом «Бёртон Альбион» в матче второго тура Чемпионшипа. Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счетом 4:1 в пользу «тигров». Слуцкий впервые победил с «Халл Сити» в официальном матче.
«Болельщики помогли нашей команде изменить ход матча, потому что у нас были очень трудные 20 минут в первом тайме. Я надеюсь, что поддержка будет точно такой же в каждом последующем матче.
Мы начали игру очень хорошо, забили гол. У нас было много моментов, но в промежуток с 20-й по 35-ю минуту мы просели. „Халл“ потерял контроль над мячом и игрой, но вернулся к своей игре во втором тайме», — цитирует Слуцкого BBC.
Слуцкий одержал первую победу с «Халлом», разгромив «Бёртон Альбион»