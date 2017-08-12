Масалитин: если «Спартак» так продолжит, то кресло под Каррерой может зашататься

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ между «армейцами» и «Спартаком» (2:1).
«Скажу честно, бывали дерби и поинтереснее, но, судя по игре, команды ещё не разыгрались в чемпионате. С такой игрой у обеих команд будут проблемы в Лиге чемпионов. Что касается игры, то с выходом Бибраса Натхо «армейцы» стали играть чуть ближе к атаке. Конечно, индивидуальные действия Александра Головина решили многое, как и удар Витиньо.
Что касается игроков «Спартака», то они не успели набраться сил. Тот же самый Денис Глушаков, который тащил «Спартак» к чемпионству, забивал решающие голы, сейчас не показывает такой игры. Это одна из главных проблем. В центре поля у «Спартака» нет хорошего взаимодействия. Если «Спартак» будет продолжать так играть, то кресло под Массимо Каррерой может зашататься», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.