Бабаев: после гола Пашалича подумалось, что ЦСКА преследует какая-то карма

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».
«По первому тайму преимущество было на стороне ЦСКА. Мы имели несколько очень хороших моментов и могли реализовать хотя бы один из них, а у «Спартака» моментов практически не было. Второй тайм начался для нас крайне неудачно: абсолютно нелепый гол, к которому привела череда ошибок. Подумалось, это какая-то карма, потому что второй матч со «Спартаком» складывается по одному и тому же сценарию: мы имеем преимущество – не забиваем – пропускаем мяч.
Дальше команда была в лёгком нокдауне, и мы потеряли нить игры. Где-то «Спартак» инициативу перехватил, но тем ценнее победа. Ребята — молодцы, проявили волевые качества. Не буду лукавить, было принципиально обыграть «Спартак» сегодня, особенно после матчей с «Локомотивом» и «Рубином», которые сложились для нас неудачно. Ребята отдали очень много сил, имели преимущество и получили не совсем заслуженное поражение. Но в футболе так бывает, поэтому крайне важно было одержать сегодня значимую и знаковую победу. Тем более в преддверии важных матчей в Лиге чемпионов. Победы всегда добавляют положительных эмоций. Особенно против таких соперников и в таких обстоятельствах, когда игра складывалась не в нашу пользу. Я не то что не люблю говорить об усилении после поражений, я люблю говорить об этом, когда есть предпосылки. Сейчас придётся повторять банальные истины, что работа ведётся, но крайне непросто найти футболиста, который был бы способен усилить команду и был бы по карману. Ничего нового не скажу, но работу мы продолжаем.
Саша Головин — большой молодец, как и вся команда. Что касается ошибок Васина, думаю, просто стечение обстоятельств. Эти матчи складываются не очень гладко: играет надёжно, а потом может допустить ошибку. С другой стороны, голы всегда возникают после ошибок соперника, и я не стал бы искать тенденций. В ходе всего матча он сыграл надёжно. Игорь Акинфеев чувствует себя хорошо. Он проявил себя в сложных эпизодах как настоящий капитан, особенно в концовке отыграл отлично. Фернандесу предстоит играть в маске ещё около месяца. Думаю, когда он её снимет, будет играть ещё лучше", — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Видео гола Пашалича доступно в «твиттере» РФПЛ.