Бабаев: в плане безопасности это было самое спокойное дерби за несколько лет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Спартаком» в матче шестого тура РФПЛ ответил на вопрос о посещаемости. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев». По официальным данным, на игре присутствовало 24 тысячи зрителей.
«По моей информации, осталось нереализовано около 1500-2000 билетов на не самые лучшие места. Сейчас сезон отпусков, многие уехали за город. Но, с другой стороны, те, кто пришёл на стадион, — это настоящие болельщики, которые не пропустили яркий и эмоциональный матч. Можно только посочувствовать тем, кто остался у телевизоров. Конечно, жаль, что не собрали арену полностью.
С точки зрения организации безопасности для болельщиков, это было самое спокойное дерби за последние несколько лет. Дай бог, чтобы эта тенденция сохранялась», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.