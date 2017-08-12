Слуцкий: лучший момент дня? Возможно, песня фанатов «Халла» в мою честь!

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от домашней победы над «Бёртон Альбион» (4:1) в матче второго тура Чемпионшипа.
«Мы показали сильную игру во втором тайме, пусть даже у нас было на одного игрока больше. Мы изменили тактику в перерыве и, слава богу, улучшили игру во второй половине. Я очень доволен первой победой в сезоне.
Команда по-прежнему строится — иногда мы показываем хороший футбол, но всё ещё можем где-то проваливаться. Знаю, это очень сложная лига и что угодно может произойти. Нельзя думать, что твоя команда лучше соперника.
Хет-трик Абеля Эрнандеса? Потрясающее выступление. Он один из лучших форвардов Чемпионшипа, два года назад он забил здесь более 20 голов за сезон. Для него это обычное дело.
Лучший момент дня? Возможно, песня фанатов «Халла» в мою честь!" — цитирует Слуцкого пресс-служба «тигров».
Песню фанатов «Халла» о Слуцком можно послушать в «Инстаграме».