Бубнов: «Спартак» не смог провести качественную селекцию — просчёты менеджмента

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражении красно-белых от ЦСКА со счётом 1:2 в гостевом матче 6-го тура РФПЛ.
«Спартак» во втором тайме играл по счёту и за это поплатился. Но в концовке ЦСКА выглядел лучше и заслужил победу. Сказалась потеря Зе Луиша, некому было оказывать давление на оборону ЦСКА. Второй гол на совести Селихова.
Победа в дерби придаст сил ЦСКА и поможет быстрее восстановиться к матчу Лиги чемпионов. Ситуация в таблице выправилась, настроение будет хорошее. Но за умышленный грубый фол против Промеса Вернблума нужно было удалять.
«Спартак» не смог провести качественную селекцию и с целью подготовки к Лиге чемпионов, и даже для отстаивания титула. Это просчёты менеджмента», — цитирует Бубнова «Спорт FM».