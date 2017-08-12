Пономарёв: Головин в одиночку переломил ход дерби со «Спартаком»

Бывший полузащитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от победы красно-синих над «Спартаком» в матче шестого тура РФПЛ, выделив полузащитника Александра Головина. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».
«ЦСКА неплохо играл в первом тайме: хорошо открывался, футболисты взаимодействовали друг с другом. Преимущество у них было, и вдруг команда пропускает нелогичный гол, который вывел её из куража. Акинфеев ни в чём не виноват, конечно. Этот гол сбил «армейцев» с ритма. Но вовремя включился в работу Головин и переломил ход матча. Он запутал противника нелогичными действиями, хорошо держал мяч и вовремя отдавал. Если бы не он, не получилась бы такая игра. Он в одиночку переломил ход матча. Набрал хорошую форму и всегда стремится пробить по воротам Витиньо. И левой, и правой. Он вписывается в команду. Он будет полезным игроком.
Меня разочаровал Чалов. Никак не найдёт себя, не поймает свою игру. А в целом, такая победа — отличное подспорье перед игрой в Швейцарии», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.