«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с победы над «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Манчестер Сити» выиграл у клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Брайтон энд Хоуве на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
На 70-й минуте Серхио Агуэро открыл счёт — голевой передачей отметился Давид Сильва. Пять минут спустя игрок «Брайтон энд Хоув Альбион» Льюис Данк отправил мяч в свои ворота.
Во втором туре АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде сыграет с «Лестер Сити» (19 августа), а «Ман Сити» 21 августа примет «Эвертон».
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