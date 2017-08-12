Червиченко: в концовке игроки «Спартака» уже не бегали, за что и были наказаны

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА (1:2).
«Это дежавю. В прошлом году «Спартак» набрал очень много очков в таких концовках, на везении стал чемпионом. Видимо, они подумали, что такие голы всегда будут им приносить три очка.
К концу матча из игроков «Спартака» уже никто не бегал, за что они и были наказаны. На самом деле, прошлый сезон красно-белые играли тоже не очень хорошо. Везение, которое сопутствовало им в прошлом сезоне, пошло против них. В итоге ЦСКА забил лёгкий мяч и оказался победителем.
«Армейцы» — молодцы, играли до последнего. Особенно меня удивил Александр Головин – это лучший матч, который я видел в его исполнении. Что касается чемпионства в прошлом году, то заслуга Массимо Карреры не так уже и велика. В прошлом году сломались все конкуренты, и нелепые голы подняли «Спартак» к вершине», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.