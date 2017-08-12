Гацкан: ничего сверхъестественного не случилось, ростовский дух остался

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал гостевую победу над «Уфой» (4:1) в матче 6-го тура РФПЛ и ответил на вопрос об успехах команды.
«В первом тайме команды не хотели открываться, играли осторожно, втягивались. Потом мы пропустили гол-шедевр, но хорошо, что быстро очухались и сравняли счёт. Замены, которые сделал тренер, активизировали атаку. Мы забили второй, третий, четвёртый. Тем самым закрыли игру. Приносит плоды наша работа на тренировках и сборах. Начинаем чувствовать и понимать друг друга.
Говорите, все думали, что у «Ростова» в этом сезоне будут большие проблемы? А я был уверен, что всё будет хорошо. И не только я, но и другие игроки, и тренер. У нас остались хорошие ребята, приехали хорошие новые футболисты. Ничего сверхъестественного не случилось. Это команда. Каждый отрабатывает на тренировке, помогаем друг другу. Это и есть наш ростовский дух. Дух остался», — сказал Гацкан в программе «По горячим следам».