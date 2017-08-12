Васин допустил пятую голевую ошибку – больше всех в текущем сезоне РФПЛ

Защитник ЦСКА Виктор Васин в матче против «Спартака» снова стал причастен к пропущенному мячу своей команды. По данным InStat, Васин допустил уже пятую голевую ошибку на старте чемпионата – больше всех в текущем сезоне РФПЛ.
Матч 6-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» состоялся 12 августа и завершился победой красно-синих со счётом 2:1.
После игры генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал игру Васина: «Что касается ошибок Васина, думаю, просто стечение обстоятельств. Эти матчи складываются не очень гладко: играет надёжно, а потом может допустить ошибку. С другой стороны, голы всегда возникают после ошибок соперника, и я не стал бы искать тенденций. В ходе всего матча он сыграл надёжно».