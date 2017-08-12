Витиньо: хорошо, что в игре со «Спартаком» не дошло до драки, просто потолкались

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в матче шестого тура РФПЛ и ответил на вопрос о потасовке, случившейся в конце игры. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».
«Один болельщик мне сказал, что в каких-то играх может случиться что угодно, но именно этот матч принципиально надо выигрывать. Без вариантов.
Встреча уже заканчивалась. Нам точно нельзя было пропускать. Мы старались сбить атаки соперника. Нужно было их останавливать. Так вышло, что встретили соперника достаточно жестко. В такие моменты не до спокойствия. Кто-то толкнул одного, второй за него вступился и пошла цепная реакция. Хорошо, что не случилось никакой драки. Просто потолкались", — сказал Витиньо в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.