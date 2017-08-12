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«Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА на переход Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче»

12 августа 2017, суббота. 23:06 Футбол

«Трабзонспор» на своём официальном сайте объявил, что подал в ФИФА жалобу с просьбой инициировать разбирательство по поводу перехода полузащитника Виктора Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче».

«У нас с „Зенитом“ был договор о переходе Жулиано. Мы инициируем разбирательство в ФИФА по данному вопросу. Процесс будет открытым для общественности», — сообщается на сайте «Трабзонспора».

Сегодня Жулиано официально перешёл из «Зенита» в «Фенербахче» и подписал с турецким клубом контракт, рассчитанный на четыре года.

Жулиано официально подписал контракт с «Фенербахче» на четыре года
Источник: официальный сайт "Трабзонспора" Сообщить об ошибке
Теги
Трабзонспор ФК Зенит ФК Фенербахче Виктор Жулиано ФИФА
Новости. Футбол
12 августа 2017, суббота
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