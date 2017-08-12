«Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА на переход Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче»

«Трабзонспор» на своём официальном сайте объявил, что подал в ФИФА жалобу с просьбой инициировать разбирательство по поводу перехода полузащитника Виктора Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче».
«У нас с „Зенитом“ был договор о переходе Жулиано. Мы инициируем разбирательство в ФИФА по данному вопросу. Процесс будет открытым для общественности», — сообщается на сайте «Трабзонспора».
Сегодня Жулиано официально перешёл из «Зенита» в «Фенербахче» и подписал с турецким клубом контракт, рассчитанный на четыре года.
Жулиано официально подписал контракт с «Фенербахче» на четыре года