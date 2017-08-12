Гладилин: «Спартаку» пора опуститься с небес на землю

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от матча шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком», в котором «армейцы» одержали победу со счётом 2:1.
«Впечатление от матча — разочарование. Думал, так и будет ничья, что было бы логично. Но вести до конца и проиграть в последний момент – надо умудриться. Может быть, потеря концентрации, где-то успокоение. Рикошет подарил возможность выиграть матч, но за 10 минут проиграть – это надо умудриться!
Что касается игры, то все старались, но ни та, ни другая команда не создали ничего. Должна была быть ничья. Пока игры у «Спартака» нет. Один матч с «Краснодаром» соответствовал его уровню. Но вот с «Зенитом» провал, и здесь неудача. Пока такая серия идёт. Наверное, успокоение у команды. Предыдущий чемпионат красно-белые выиграли на большой мотивации: на каждый матч выходили замотивированными, бились, старались. Сейчас это потеряно. Даже если выигрывают 1:0, то и ничью упускают, и проигрывают. Потерян победный настрой. Не сказать, что они великие чемпионы, но, видимо, то, что они стали чемпионами, в них подсознательно сидит. Пора опуститься на землю и начинать биться в каждом матче и забирать очки», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.