«Янг Бойз» перед матчем с ЦСКА добился победы в 1/32 финала Кубка Швейцарии

Соперник ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов — «Янг Бойз» — разгромил клуб «Брайтенрайн» (Берн) в матче 1/32 финала Кубка Швейцарии. Встреча завершилась выездной победой «Янг Бойз» со счётом 3:0.
В середине первого тайма защитник «Янг Бойз» Нуху Касим открыл счёт. На 54-й минуте полузащитник Торстен Шик удвоил преимущество гостей. В компенсированное ко второму тайму время форвард Жан-Пьер Нсаме забил третий мяч.
Первый матч между «Янг Бойз» и ЦСКА состоится 15 августа в Швейцарии.
Кубок Швейцарии. 1/32 финала
«Брайтенрайн» — «Янг Бойз» — 0:3.
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