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В дебютном матче Дьякова в Турции «Сивасспор» проиграл «Акхисар Беледиеспору»

12 августа 2017, суббота. 23:41 Футбол

«Сивасспор» проиграл клубу «Акхисар Беледиеспор» в матче первого тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Манисе на стадионе «Маниса 19 Майис» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Российский защитник Виталий Дьяков провёл дебютный официальный матч за «Сивасспор». Футболист отыграл все 90 минут. Единственный гол на 73-й минуте забил нападающий Пауло Энрике, результативную передачу отдал полузащитник Олкан Адын.

Во втором туре чемпионата Турции «Сивасспор» 19 августа дома сыграет с клубом «Йени Малатьяспор».

Турция - Суперлига. 1-й тур
12 августа 2017, суббота. 20:00 МСК
Акхисар Беледиеспор
Акхисар
1 : 0
Сивасспор
Сивас
1:0 – Энрике – 73
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Акхисар Беледиеспор Сивасспор Виталий Дьяков
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