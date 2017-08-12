В дебютном матче Дьякова в Турции «Сивасспор» проиграл «Акхисар Беледиеспору»

«Сивасспор» проиграл клубу «Акхисар Беледиеспор» в матче первого тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Манисе на стадионе «Маниса 19 Майис» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Российский защитник Виталий Дьяков провёл дебютный официальный матч за «Сивасспор». Футболист отыграл все 90 минут. Единственный гол на 73-й минуте забил нападающий Пауло Энрике, результативную передачу отдал полузащитник Олкан Адын.
Во втором туре чемпионата Турции «Сивасспор» 19 августа дома сыграет с клубом «Йени Малатьяспор».
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