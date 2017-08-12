Вальверде: знаю лишь, что Паулиньо не сыграет за «Барселону» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед первым матчем за Суперкубок Испании с «Реалом» (13 августа) прокомментировал информацию, согласно которой каталонский клуб договорился с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд» о переходе полузащитника Паулиньо за € 40 млн.
«Я ничего не знаю о трансфере Паулиньо. На данный момент ничего конкретного нет. По крайней мере, меня об этом не информировали. Знаю только, что Паулиньо не сыграет в матче с «Реалом».
Дембеле и Коутиньо? Я ничего не знаю о футболистах, которые могут прийти в команду. Я не переживаю из-за этого, потому что у „Барселоны и так отличный состав“, — цитирует Вальверде Marca.
СМИ: Паулиньо перейдёт в «Барселону» за € 40 млн