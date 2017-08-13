Левандовски: если не забиваешь, приходится терпеть

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от разгрома «Кемницера» в матче 1-го раунда Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, поляк оформил дубль.
«Я очень рад, что игра первого раунда нам удалась. Было очень важно забить первыми и показать классный футбол. Это не всегда легко, потому что если не забиваешь, приходится терпеть.
Соперник сегодня играл в очень оборонительный футбол, у нас было совсем мало пространства. Для «Баварии» было важнее всего пройти в следующий раунд Кубка Германии и я рад, что команде это удалось", — цитирует игрока сайт «Баварии».
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