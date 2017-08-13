Бальде Кейта: поступок «Лацио» не имеет ничего общего со спортивными критериями

Нападающий «Лацио» Бальде Кейта выразил недовольство фактом непопадания в заявку команды на матч за Суперкубок Италии с «Ювентусом» (13 августа).
«Непопадание в заявку причинило мне сильную боль. Это первый важный матч сезона, я готовился к нему и отлично готов. Решение клуба, которое, очевидно, не имеет ничего общего с чисто спортивными критериями, ставит меня в психологически неудобную позицию, и сейчас я не знаю, как оценить последствия этого шага», — написал Кейта в серии твитов.
Итальянские СМИ сообщали, что игрок близок к переходу в «Интер». Нерадзурри якобы готовы заплатить за 22-летнего футболиста € 22 млн и подпишут с ним пятилетний контракт с зарплатой € 3 млн в год без учёта бонусов.
Бальде Кейта: «Лацио» решил не дать мне сыграть в товарищеском матче