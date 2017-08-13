Григорян: Махачкала для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы

Александр Григорян, который после поражения от «Динамо» (1:3) в домашнем матче шестого тура российской Премьер-Лиги объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи», разобрал свои основные ошибки у руля махачкалинцев.
«Результат сегодняшней игры опять определили грубейшие индивидуальные ошибки определенных футболистов. Я сейчас не хочу объявлять имена. Основная моя ошибка — это то, что я не доверял запасным. Когда есть командная игра, люди понимают, что им делать в защите и атаке. Нужно доверять и давать шанс всем футболистам. Если посчитать количество матчей, в которых индивидуальные ошибки определенных игроков привели к потере очков, станет понятно, что я должен был совершить ротацию и заменить их. Матч с «Ростовом» не был проигрышным, да и в матче с ЦСКА при счете 1:2 было пару моментов. Сказать, что мы провалили игру в Хабаровске, тоже язык не поворачивается. Мы же не та команда, которая должна создавать 20 моментов! То, что только Маркелов в Хабаровске нанес восемь ударов по воротам, наверно, о чем-то говорит. Когда накапливаются такие игры, в которых команда ни в чем не уступает соперникам по содержанию игры и при этом проигрывает, то, конечно же, в такой ситуации тренер должен подать в отставку.
Для меня — это был крайне важный этап. Махачкала для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы. Поэтому для меня крайне важно было не то, что я попал в Премьер-Лигу, а именно то, что попал в Махачкалу. Здесь была повышенная ответственность. Кроме того, я не люблю большие шумные и помпезные города, мне здесь было очень комфортно. В Махачкале есть все условия для работы, у команды просто шикарная база. Что бы я сделал по другому? В эту заявочную кампанию я убеждал руководство в том, что с учетом наших немного ограниченных финансовых возможностей, надо сделать ставку на ребят, которых знаю из ФНЛ, на игроков, у которых горят глаза и имеется огромная мотивация. Уверяю вас, я ни в ком не ошибся. К примеру, Карасев, видя насколько это важный матч, вышел, несмотря на травму. Это игрок первого дивизиона, но вы посмотрите, как качественно он действует, как быстро думает на поле. Все эти ребята будут прогрессировать. Я не сориентировался в том, что нужен один топовый нападающий, форвард-киллер. Все наши игроки атаки с великолепными возможностями и перспективами, но нужен был топовый. Еще один момент, видя, сколько результативных ошибок допустил Фибель в трех-четырех турах, ему надо было дать время передохнуть, заменить его. Был у меня Багаев, сейчас заявили Армаша, выздоравливает Удалый. Но на тот момент замена Фибеля была только в лице Багаева и я жалею, что не доверился ему. В Премьер-Лиге цена ошибки очень велика. Одна ошибка при выборе состава или даже одна не эффективная замена по ходу игры, будет отражаться на результате. Особенно в нашей ситуации», — цитирует Григоряна сайт «Анжи».