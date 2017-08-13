Видео: 10 лучших соло-голов в Бундеслиге сезона-2016/17

Официальный канал немецкой Бундеслиги в YouTube собрал подборку из 10 соло-голов в чемпионате Германии сезона-2016/17.
Третьим стал гол защитника «Кёльна» Лукаса Клюнтера в ворота леверкузенского «Байера». Второе место было отдано голу полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта в ворота «Вердера». Первое же место досталось голу хавбека «Баварии» Арьена Роббена в ворота «Лейпцига».
Посмотреть официальное видео с десяткой лучших соло-голов в чемпионате Германии сезона-2016/17 можно на «Чемпионате».
Видео: топ-10 голов парашютом в Бундеслиге сезона-2016/17