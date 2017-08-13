Клопп: после трансфера Неймара уход Месси из «Барселоны» кажется вполне реальным

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что после перехода нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» он уже ничему не удивится, даже продаже каталонским клубом Лионеля Месси. Парижане заплатили сине-гранатовым за Неймара € 222 млн.
«Мы увидели, что сейчас всё возможно. Сумма отступных за Месси составляет € 300 млн, и теперь кажется, что до конца месяца кто-то вполне может заплатить такие деньги. Раньше это казалось нереальным — кто заплатит € 300 млн за игрока? Теперь это может легко произойти», — приводит слова Клоппа Marca.
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