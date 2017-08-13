«Арсенал» продаст не менее 5 игроков, чтобы сократить зарплатную ведомость

«Арсенал» отказался от идеи приобретения полузащитника «Монако» Томы Лемара и, вероятно, больше не сделает ни одной покупки этим летом, утверждает Daily Mail. В то же время «канониры» планируют избавиться от ряда игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Речь идёт о Матьё Дебюши, Киране Гиббзе, Карле Дженкинсоне, Лукасе Пересе и Хоэле Кэмпбелле.
Кроме того, под вопросом будущее в «Арсенале» Джека Уилшира и Алекса Окслейд-Чемберлена. На Алекса претендует «Челси». Ранее синие предложили за хавбека £ 25 млн, однако «канониры» ответили отказом.
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