Bild: Коноплянка этим летом мог перейти в «Шахтёр»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка в ходе текущего межсезонья мог перейти в донецкий «Шахтёр», утверждает Bild. Кроме того, на 27-летнего украинца претендовали «Галатасарай», который предлагал за хавбека € 7 млн, «Милан» и «Лацио». Однако немецкий клуб отклонил все предложения, поскольку хочет сохранить Коноплянку и дать ему ещё один шанс. Кроме того, Евгению и его супруге комфортно в Дюссельдорфе, поэтому семья не собирается менять место жительства.
В минувшем сезоне чемпионата Германии Коноплянка, выступая на правах аренды из «Севильи», провёл 17 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. По окончании сезона «Шальке-04» выкупил контракт украинца у андалусийцев.