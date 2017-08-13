Маклаков: в двух последних поражениях «Спартака» не стоить винить Карреру

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился впечатлениями от матча шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком», в котором «армейцы» одержали победу со счётом 2:1.
«Я думаю, что в двух последних поражениях не стоить винить Массимо Карреру. Он очень хороший тренер, который принёс нам чемпионство. Мне не понравился в матче Марко Петкович, а также абсолютно не впечатлил Александр Самедов. Если мы собираемся играть в Лиге чемпионов, то нам нужна помощь в нападении и в защите, в полузащите у «Спартака» всё хорошо.
Марио Пашалич — очень хороший и умный игрок. По игре, по видению поля, да и в целом Марио мне напоминает нашего советского футболиста Вячеслава Владимировича Егоровича, Пашалич очень хорош", — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».