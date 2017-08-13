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Маклаков: в двух последних поражениях «Спартака» не стоить винить Карреру

13 августа 2017, воскресенье. 08:45 Футбол

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился впечатлениями от матча шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком», в котором «армейцы» одержали победу со счётом 2:1.

«Я думаю, что в двух последних поражениях не стоить винить Массимо Карреру. Он очень хороший тренер, который принёс нам чемпионство. Мне не понравился в матче Марко Петкович, а также абсолютно не впечатлил Александр Самедов. Если мы собираемся играть в Лиге чемпионов, то нам нужна помощь в нападении и в защите, в полузащите у «Спартака» всё хорошо.

Марио Пашалич — очень хороший и умный игрок. По игре, по видению поля, да и в целом Марио мне напоминает нашего советского футболиста Вячеслава Владимировича Егоровича, Пашалич очень хорош", — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Александр Самедов Марио Пашалич Марко Петкович Массимо Каррера
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