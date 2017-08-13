Маммана: в матче со «Спартаком» меня больше всего впечатлили болельщики «Зенита»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился впечатлениями от дебюта за питерскую команду в матче со «Спартаком» (5:1) в 4-м туре РФПЛ.
«Дебют в матче со „Спартаком“? Перед таким матчем нервы – это абсолютно нормально. Естественно, волнение присутствовало. Но мои аргентинские друзья настолько сильно поддержали меня, что я чувствовал себя достаточно спокойно. Спасибо парням!
Как правило, я спокоен, когда выхожу на поле. В любой ситуации нервы играют против нас, мешают футболистам. Обычно думаю о своих родителях, которые сейчас на небесах. Они со мной, помогают мне. Уверен, папа и мама обо мне тоже думают.
Что больше всего впечатлило в российском «класико»? Конечно, болельщики «Зенита»! Их было невероятно много. Поддержка мощнейшая!» — сказал Маммана в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Полное интервью Мамманы читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.