Издание AS сравнило гол Ванека с голом Мендьеты в ворота «Барселоны»

Европейская пресса по достоинству оценила точный удар полузащитника «Уфы» Ондржея Ванека по воротам «Ростова» в матче шестого тура РФПЛ. Журналисты испанского издания AS сравнили этот гол со взятием ворот «Барселоны» в исполнении Гаиски Мендьеты, который поразил рамку ворот каталонцев в составе «Валенсии» в матче Кубка Испании — 1998/99.
Несмотря на гол Ванека, «Уфа» проиграла «Ростову» со счётом 1:4. «Валенсия» же тот матч с «Барселоной» выиграла со счётом 3:2 и в итоге завоевала Кубок Испании.
Гол Ванека можно посмотреть в «Твиттере», гол Мендьеты — в Youtube.
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