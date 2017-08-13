Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровск» и «Рубина» на матч 6-го тура российской Премьер-Лиги.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Габулов, Никифоров, Наваловский, Дедечко, Федотов, Маркович.
Запасные: Криворучко, Черевко, Гришко, Тишкин, Казанков, Савичев, Калинский, Христов.
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сорокин, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М'Вила, Рочина, Жемалетдинов.
Запасные: Фильцов, Акмурзин, Кузьмин, Бурлак, Сонг, Махатадзе, Ахметов, Цакташ, Азмун.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА--Хабаровск» — «Рубин». Начало — в 11:00 мск.