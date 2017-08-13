Ляказетт: матч «Арсенала» с «Лестером» был поездкой на американских горках

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт поделился мыслями о матче первого тура АПЛ с «Лестер Сити». «Канониры» победили со счётом 4:3, а француз открыл счёт своим голам в Англии уже на второй минуте.
«Это была поездка на американских горках, но всё закончилось хорошо. Мы пропустили некоторые голы, которых можно было избежать, и будем работать над тем, чтобы не допускать такого по ходу сезона. К счастью, мы завершили игру на мажорной ноте.
Мой гол? Думаю, я не так бурно праздновал его, так как было ещё слишком рано и мы не могли знать, как сложится игра», — цитирует Ляказетта сайт «Арсенала».
Ляказетт стал автором одного из самых быстрых первых голов сезона в истории АПЛ