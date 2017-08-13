Фурсенко: претензии «Трабзонспора» бессмысленны, Жулиано хотел в «Фенербахче»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что полузащитник Виктор Жулиано хотел перейти из петербургского клуба именно в «Фенербахче», так что претензии «Трабзонспора» бессмысленны.
12 августа Жулиано подписал четырёхлетний контракт с «Фенербахче». Позднее другой турецкий клуб «Трабзонспор» направил жалобу в ФИФА в связи с этим переходом. «У нас с „Зенитом“ был договор о переходе Жулиано. Мы инициируем разбирательство в ФИФА по данному вопросу. Процесс будет открытым для общественности», — говорилось в сообщении на официальном сайте клуба.
«Мне кажется, что претензии „Трабзонспора“ бессмысленные. Когда ведутся переговоры, агенты игрока общаются с разными клубами. Турецкие агенты, возможно, и вели какие-то переговоры. Тем не менее сам Жулиано хотел перейти именно в „Фенербахче“ и сразу же выложил фотографию после перехода», — приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».