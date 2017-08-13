«Милан» готов отдать «Торино» за Белотти € 75 млн и Ньянга

«Милан» не потерял надежд приобрести форварда «Торино» Андреа Белотти, на которого россонери претендуют с начала лета. Красно-чёрные готовы отдать за 23-летнего футболиста € 75 млн и нападающего М'Байе Ньянга, информирует Football Italia со ссылкой на La Stampa.
Ранее «Торино» отклонил несколько предложений «Милана» о покупке Белотти. Сам итальянский игрок прежде не раз выражал свои симпатии россонери. В контракте футболиста прописана сумма отступных в € 100 млн, но она действует только для зарубежных клубов.
В прошлом сезоне Белотти забил 26 голов в 35 матчах Серии А, закончив чемпионат на третьем месте в бомбардирской гонке.
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