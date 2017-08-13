Гилерме выйдет на матч «Локомотив» — «Тосно» вместе с дочерьми

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме выйдет на построение перед сегодняшним домашним матчем 6-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» вместе со своими дочерьми — Марией Фернандой и Софией. Во второе воскресенье августа в Бразилии празднуют День отца, когда главе семейства дарят подарки и чествуют его во время застолья. Таким образом, Гилерме хочет отметить один из почитаемых праздников на родине, который, впрочем, не является официальным.
«Эта небольшая церемония укладывается в концепцию семейного праздника в день матча. В последнее время мы наблюдаем приток семейных болельщиков, когда родители приводят детей на стадион. Предматчевая программа рассчитана прежде всего на семейную аудиторию», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».