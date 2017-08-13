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Назначены арбитры на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Янг Бойз» — ЦСКА

13 августа 2017, воскресенье. 12:33 Футбол

Назначены арбитры на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойз» и ЦСКА.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом. Лайнсменами будут Роберто Алонсо и Диего Барберо Севилья, дополнительными ассистентами рефери — Хавьер Эстрада и Хуан Мартинес Мунуэра. Четвёртым судьёй назначен Хуан Юсте.

Напомним, что матч «Янг Бойз» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне 15 августа. Начало — в 21:45 мск.

«Янг Бойз» перед матчем с ЦСКА добился победы в 1/32 финала Кубка Швейцарии
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Янг Бойз Футбольное судейство
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
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