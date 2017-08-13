Бердыев: то, что «Рубин» отыгрался на последних минутах, делает нам честь

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат гостевого матча шестого тура российской Премьер-Лиги с командой «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, команда из Казани отыгралась в компенсированное время.
«Я думаю, что результат закономерен. То, что мы отыгрались на последних минутах, делает честь нашим ребятам, они не сдаются и играют до конца. Есть определённые трудности в составе, но это другой вопрос. В целом ничья закономерный результат, потому что при счёте 0:0 мы имели возможности", — заявил Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
Гол Цакташа на 92-й минуте принёс «Рубину» ничью в матче со «СКА-Хабаровск»