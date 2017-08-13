Пресс-конференция Бердыева после матча в Хабаровске продлилась 30 секунд

Пресс-конференция главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева после гостевого матча шестого тура российской Премьер-Лиги с командой «СКА-Хабаровск» (1:1) продлилась всего полминуты.
Наставника «Рубина» спросили, является ли сегодняшний результат потерей очков или приобретением.
«В целом игра носила равный характер. При счёте 0:0 могли мы забить, но при счёте 0:1 сумели сравнять. Это приобретение», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.
Никто из журналистов, собравшихся на пресс-конференции, не стал задавать Бердыеву дополнительных вопросов.
Гол Цакташа на 92-й минуте принёс «Рубину» ничью в матче со «СКА-Хабаровск»