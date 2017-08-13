Григорян: жалею, что влился в эти бесконечные интервью, недооценил их значимость

Александр Григорян, объявивший об уходе с поста главного тренера «Анжи», поделился мыслями о своих интервью журналистам во время работы в РФПЛ. Григорян часто отмечался одиозными фразами, а в одном из интервью назвал корреспондента Тимура Журавеля мазохистом.
«В силу характера я немножко недооценил значимость интервью. Один умный человек сказал мне: «Ты большую часть Премьер-Лиги своей проболтал». На самом деле я просто старался искренне отвечать на вопросы журналистов. Многие из них проявили ко мне неподдельный интерес, поэтому я и влился в эти бесконечные интервью. Жалею, что это сделал. В Премьер-Лиге тренер должен либо работать, либо разговаривать», — сказал Григорян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Григорян: один человек сказал мне:«Большую часть Премьер-Лиги ты проболтал»
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